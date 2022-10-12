Подмосковье присоединится в октябре к всероссийской акции «Письмо солдату» в поддержку бойцов СВО | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 14:18 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье присоединится в октябре к всероссийской акции «Письмо солдату» в поддержку бойцов СВО

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Минобороны вместе с Минпросвещения проводят целый ряд проектов, связанных целью поддержать участников специальной военной операции. Среди всего, что важно бойцу, может быть и искреннее письмо. За последнее время дети, школьники и студенты подготовили свыше 243 тысяч таких посланий и рисунков.

Сами военные говорят, что именно такая поддержка для них по-особенному важна. Уже 17 октября школы и колледжи России, включая Подмосковье, поддержат акцию «Письмо солдату».

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Во время «Уроков мужества» ученики напишут письма участникам специальной военной операции. Им расскажут о важности происходящего, о любви к родине и о поддержке бойцов.

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В уроках примут участие военные и ветераны боевых действий, которые поделятся своим непростым опытом.

Письма, которые напишут школьники и студенты, передадут участникам СВО через Центральный дом Российской армии. Все послания обязательно попадут в руки бойцов и станут для них поддержкой в трудную минуту.

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