Подмосковье 06 апреля 2023, 16:19 Подмосковье присоединится к Всероссийскому субботнику 22 апреля Министерство благоустройства Московской области

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Московская область присоединится к Всероссийскому субботнику 22 апреля. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«В парках и на общественных пространствах будут организованы центральные точки. У жителей будет возможность не только навести порядок в своих городах, но также принять участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Для этого на всех центральных площадках будут работать волонтеры. Также участники субботника смогут создать в парках и садах клумбы и обработать деревья и кустарники.

Всероссийское голосование за общественные пространства пройдет в этом году с 15 апреля по 31 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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