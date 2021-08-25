Подмосковье присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа

В Подмосковье 28 августа пройдет «Ночь кино». Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечают по всей стране 27 августа. Для жителей региона бесплатно покажут новинки отечественного кинематографа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

День российского кино отметят в стране 27 августа. Подмосковье в честь праздника примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Жителям региона бесплатно покажут новинки отечественного кинематографа. Показы пройдут одновременно на 250 площадках.

Прийти на мероприятие можно всей семьей, ведь репертуар подойдет для просмотра родителей с детьми. В кино покажут сказку-фэнтези «Конек-Горбунок», семейную драму «Пальма» и фильм-катастрофу «Огонь». Московская область в шестой раз становится участницей акции. Все фильмы будут показывать в восемь вечера.

Министерство культуры региона активно поддерживает российское кино и создают праздник для жителей региона. В муниципальных учреждениях культуры проводят бесплатные показы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году такие мероприятия уже посетили свыше 65 тысяч человек.

Все лето в Московской области работали кинопаркинги. В их репертуаре были новинки российского кино и советская классика. В этом году сеансы в «Кинопарках» и «Кинопаркинге» посетили более 23 тысяч зрителей.

Также в Московской области постоянно открываются новые кинотеатры. В этом году залы для показа фильмов появились в пяти учреждениях культуры. Субсидии на переоборудование они получили в результате конкурса Фонда кино. До конца года новые кинотеатры появятся в Королеве, Люберцах, Одинцове и Сергиевом Посаде.