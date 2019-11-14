Подарить вещам вторую жизнь. Подмосковье присоединится к Всемирному дню рециклинга

Всемирный день рециклинга — вторичной переработки отходов — отмечается 15 ноября. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и региональные операторы подготовили мероприятия, чтобы просветить граждан и увеличить число вовлеченных в раздельный сбор твердых коммунальных отходов, а также привлечь внимание населения к проблеме вторичной переработки отходов для сокращения их захоронения на полигонах.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский подчеркнул, что более 65% населения Московской области уже разделяют отходы дома, а на вторичную переработку идет около одного миллиона тонн твердых отходов. По предположению и. о. главы МинЖКХ региона, в следующем году это число увеличится минимум вдвое.

«Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет нам обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку. Сегодня этот показатель составляет 20%, а ближайших планах достичь 50% вторичной переработки от всего объема твердых коммунальных отходов в области», — сказал Антон Велиховский.

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Сегодня в Подмосковье работает несколько десятков предприятий, занимающиеся вторичной переработкой так называемых чистых отходов, таких как пластик, стекло, бумага и картон, металл и текстиль, б/у покрышки. Из последних производят безопасные покрытия для спортивных площадок и беговых дорожек, расположенных в общественных местах Подмосковья. А в начале года подмосковные жители в рамках экоакции «Подари своей елке вторую жизнь» собрали более 3,5 тысячи елок, направленных на вторичную переработку в фанеру, из которой впоследствии построили детские площадки для двух детских домов в Балашихе и Егорьевске.

Во Всемирный день рециклинга в Балашихе, с 10:00 до 14:00, на площади Славы, дом №1, будут установлены мобильные баки для раздельного сбора отходов. Любой желающий сможет принести пластик, стекло, макулатуру, металл, которые после сбора направят на вторичную переработку. Каждому участнику акции региональный оператор ООО «Хартия» обещает сувениры и подарки.

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Региональный оператор ООО «Экопромсервис» проведет серию экоуроков для 350 учащихся младших классов в гимназиях Клина. Для них разработан специальный интерактивный игровой сценарий, созданы информационные материалы и тематический реквизит.

В Подольске 15 ноября региональный оператор ООО «МСК-НТ» установит контейнеры системы «Два бака» на новой современной контейнерной площадке. Кроме того, в торговых центрах Подольска продолжается акция по сбору пластиковых крышечек. На деньги от сдачи этого вторсырья фонд «Волонтеры в помощь детям» купит инвалидные кресла и необходимое обслуживающее оборудование для сирот-инвалидов.

В Сергиевом Посаде, Химках и Королеве начиная с 16 ноября по субботам в течение месяца региональный оператор ООО «РТ-Инвест» запускает мобильные пункты сбора шин, обуви и бытовой техники. Все собранные материалы отправятся на производства по вторичной переработке.

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16 ноября региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» приглашает жителей на показ экологических документальных фильмов в рамках международного фестиваля ECOCUP. «ЭкоЧашка» — это ежегодный международный фестиваль «зеленого» документального кино. В программе фестивального показа в Люберцах — короткометражная программа «Секонд-хенд», включающая 10 фильмов. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке. Показ состоится в 17:00 на базе Картинной галереи в Люберцах, по улице Звуковая.

Всемирный день рециклинга (вторичной переработки отходов) отмечается ежегодно во многих странах мира для привлечения внимания к проблемам ограниченности ресурсов, загрязнения окружающей среды, а также управления отходами. Первый завод по предварительной сортировке мусора был введен в эксплуатацию еще в 1895 году.