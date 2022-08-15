Подмосковье присоединится к Российской эконеделе с 24 по 30 октября

Российскую экологическую неделю проведут в конце октября. К участию в ней приглашают все субъекты РФ. Подмосковье станет одним из регионов-участников мероприятия.

В рамках экологической недели пройдут экоакции, экологический форум и состоится вручение «Зеленой премии».

С 24 по 28 октября в школах будут проводить просветительские лекции, пройдут дни очистки территорий, состоится акция «Миллион — Родине!».

С 24 по 26 октября проведут конкурс лучших дизайнерских решений в области экологии. Российский экологический форум будет проходить с 28 по 30 октября, а завершатся мероприятия торжественным награждением лауреатов «Зеленой премии» 30 октября.

Участниками мероприятий в рамках Эконедели станут не менее 100 тысяч человек. В экопроектах задействуют не менее тысячи волонтерских и общественных инициатив.

Ранее стало известно, что участники форума «ВЭФ.Юниор» придумают, как сделать города России «зелеными». Форум будет проходить с 5 по 8 сентября во Владивостоке.