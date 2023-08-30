Подмосковье 30 августа 2023, 05:00 Подмосковье присоединится к международному форуму «Север-Юг: комфортная среда» Министерство благоустройства Московской области

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Московская область подтвердила свое участие на международном форуме «Север-Юг: комфортная среда». Его главной частью станет дискуссия по развитию индекса качества общественных пространств. Последние пять лет Подмосковье не покидает лидирующие позиции всероссийского рейтинга, постоянно улучшая показатели.

Как отметили в Министерстве благоустройства Московской области, в прошлом году регион оказался на третьем месте, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье серьезно относятся к благоустройству и считают его важнейшим фактором развития общественных территорий.

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В этом году регион направил на форум авторские практики «Эффективное управление: организация работы региона по повышению индекса качества городской среды» и «Комплексный подход к развитию озелененных пространств». Подведение итогов пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 5 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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