Подмосковье присоединится к ХХ Молодежным Дельфийским играм

Почти 40 человек включили в подмосковную делегацию, которая выступит на XX Молодежных Дельфийских играх России. Их проведут в Пермском крае с 21 по 26 мая. Там участники покажут вокальное и кулинарное мастерство, умение играть на музыкальных инструментах, владение ремеслами и не только.

В творческую делегацию из Подмосковья вошли жители девяти городских округов. Конкурсанты выступят в 18 номинациях. Это отметили в Минкультуры региона. Подмосковье впервые поучаствует в категориях «Классический танец», «Визуализация и презентация научного исследования». Кроме того, на Дельфийских играх покажут мастерство игры на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, творческие навыки и научные исследования. Дельфийские игры — это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня. Оценивать конкурсантов будут выдающиеся исполнители и преподаватели. На протяжении всех последних лет Московская область входит в пятерку сильнейших команд Дельфийского рейтинга.