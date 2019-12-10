  • Подмосковье присоединилось ко Всероссийской акции «100 баллов для Победы»

    10 декабря 2019, 17:26

    Елена Глущенкова, Ирина Люлина

    В Подмосковье стартовала Всероссийская акция «100 баллов для Победы». Открылось мероприятие в г. о. Красногорск, на базе школы № 18. В ней приняли участие свыше 300 учащихся. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
    Подмосковье присоединилось ко Всероссийской акции «100 баллов для Победы»

    По словам Каклюгиной, акция проводится по инициативе Рособрнадзора.

    «Сегодняшняя тема — «Урок добра». Школьники смогли не только услышать опыт наших прошлогодних стобалльников, но и расписать и передать памятные значки — символ Победы — детям с онкологическими заболеваниями, своим ровесникам, которым также предстоит сдавать экзамен. Такая акция — прекрасная подготовка к выпускным экзаменам.

    Каклюгина добавила, что, в целом, в регионе к итоговой аттестации подготовка идет круглый год. В каждой школе проводится работа по разъяснению процедуры экзамена.

    «Отдельный акцент мы просим директоров сделать на психологической подготовке как детей, так и их родителей. У нас проходят акции «ЕГЭ для родителей», где мы уже взрослым показываем, что в процедуре сдаче экзаменов нет ничего страшного. И я не говорю уже про семинары, рабочие совещания, обучение наблюдателей и прочее — все то, без чего подготовку к ГИА невозможно представить», — отметила Каклюгина.

    Министр добавила, что в регионе всячески поощряют как стобалльников, так и педагогов, которые их подготовили. В этом году по поручению губернатора Московской области подмосковные школьники, набравшие высший балл на ЕГЭ по двум и более предметам, получили по 100 тысяч рублей. Также с 2017 года премию в 100 тысяч рублей получают подмосковные учителя, подготовившие выпускников, набравших максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. В октябре выплату получили 377 учителей.