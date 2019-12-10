Подмосковье присоединилось ко Всероссийской акции «100 баллов для Победы»

В Подмосковье стартовала Всероссийская акция «100 баллов для Победы». Открылось мероприятие в г. о. Красногорск, на базе школы № 18. В ней приняли участие свыше 300 учащихся. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, акция проводится по инициативе Рособрнадзора.

«Сегодняшняя тема — «Урок добра». Школьники смогли не только услышать опыт наших прошлогодних стобалльников, но и расписать и передать памятные значки — символ Победы — детям с онкологическими заболеваниями, своим ровесникам, которым также предстоит сдавать экзамен. Такая акция — прекрасная подготовка к выпускным экзаменам.

Каклюгина добавила, что, в целом, в регионе к итоговой аттестации подготовка идет круглый год. В каждой школе проводится работа по разъяснению процедуры экзамена.

«Отдельный акцент мы просим директоров сделать на психологической подготовке как детей, так и их родителей. У нас проходят акции «ЕГЭ для родителей», где мы уже взрослым показываем, что в процедуре сдаче экзаменов нет ничего страшного. И я не говорю уже про семинары, рабочие совещания, обучение наблюдателей и прочее — все то, без чего подготовку к ГИА невозможно представить», — отметила Каклюгина.

Министр добавила, что в регионе всячески поощряют как стобалльников, так и педагогов, которые их подготовили. В этом году по поручению губернатора Московской области подмосковные школьники, набравшие высший балл на ЕГЭ по двум и более предметам, получили по 100 тысяч рублей. Также с 2017 года премию в 100 тысяч рублей получают подмосковные учителя, подготовившие выпускников, набравших максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. В октябре выплату получили 377 учителей.