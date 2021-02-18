Подмосковье присоединилось к всероссийской акции «100 баллов для Победы»

Московская область присоединилась к всероссийской акции «100 баллов для Победы». Мероприятие прошло на базе Красногорского колледжа. Как рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, в акции в очно-заочном формате приняли участие выпускники, педагоги и родители — всего свыше полутора тысяч человек.

Участниками акции стали заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов, призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев, российский фермер-сыровар Олег Сирота и актер театра и кино Михаил Евланов.

«Такая акция — прекрасная подготовка к выпускным экзаменам. В Подмосковье она проходит уже в седьмой раз и традиционно пользуется популярностью. В рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, и высокобалльники прошлых лет делятся своим опытом успешной подготовки к экзаменам. Такой позитивный пример очень ценен для выпускников этого года», — сказала Ирина Каклюгина.

Министр напомнила, что все учителя региона, подготовившие стобалльников, а также выпускники-мультистобалльники по поручению губернатора получают материальное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

«В прошлом году по итогам экзаменационной кампании 524 учителя и 52 выпускника получили такое поощрение. Это отличный стимул как для ребят, так и для педагогов», — отметила министр.

Для участников акции работали экскурсии по трем площадкам: «Виртуальная реальность», «Лаборатория Ростелеком» и «Сетевое администрирование» — просмотр оборудования и работ студентов в сопровождении с руководителем группы.