Подмосковье присоединилось к всероссийскому проекту «Zа самбо» | 360°

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Подмосковье присоединилось к всероссийскому проекту «Zа самбо»

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Московская область присоединилась к новому проекту «Единой России», который называется «Za самбо». В его рамках по всей стране, а также в Донбассе и на освобожденных территориях будет организовано больше пяти тысяч залов для занятий самбо.

Проект призван популяризировать самбо, теперь будет разрабатываться стандарт в школах для организации начальной спортивной подготовки с семи лет. Кроме того, «Единая Россия» предлагает учредить Всероссийский день самбо — по планам, он будет отмечаться 16 ноября. В партии также выступили с предложением сделать этот вид спорта олимпийским.

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«Самбо — один из самых популярных видов спорта в нашем регионе, и с каждым годом число занимающихся растет. На сегодняшний день в Подмосковье уже более 15 тысяч спортсменов. Воспитанники подмосковных школ самбо показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Развивается проект „Самбо в школу“, на сегодняшний день к нему присоединились 24 образовательных учреждения, оснащенных залами для проведения занятий. В ноябре — с 12-го по 27-е — в 11 городах Подмосковья пройдет масштабная акция, приуроченная к Всероссийскому дню самбо. Решаем вопрос по приглашению на спортивные мероприятия акции юных спортсменов из ЛНР и ДНР», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Главная цель этого масштабного проекта — развивать, популяризировать и продвигать самбо как отечественный вид спорта и важную составляющую культуры нашей страны. Кроме того, будут организованы секции самбо на сельских территориях, специалисты проведут строительство и реконструкцию залов для самбо.

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