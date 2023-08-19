Подмосковье 19 августа 2023, 19:27 Подмосковье присоединилось к всероссийской акции «Лапа помощи» РИА «Новости»

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Подмосковные члены организации «Движение Первых» присоединились к всероссийской волонтерской акции по поддержке приютов бездомных собак и кошек «Лапа помощи». Добровольцы собрали более тысячи килограммов корма, а также лекарства, предметы гигиены и другие необходимые для питомцев вещи.

Акция «Лапа помощи» также объединила и известных артистов, блогеров и общественных деятелей, среди которых актеры Леонид Ярмольник, Дмитрий Певцов и Екатерина Волкова, певец Денис Клявер и многие другие. Звезды внесли свою лепту в помощь приютским животным и поделились историями настоящей дружбы с четвероногими.

Пресс-служба Движения Первых Пресс-служба Движения Первых Пресс-служба Движения Первых Пресс-служба Движения Первых

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов отметил, что в большинстве случаев собаки и кошки становятся бездомными из-за людей.

«Бездомность — это преступление человека, который приручает и потом вышвыривает. Что касается моей семьи, то моя первая собака в жизни была дворняга, мы взяли ее из приюта, и девять лет она была членом нашей семьи. Последние годы она серьезно болела, но не показывала это, удивительное существо, исключительной доброты и преданности», — рассказал он.

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