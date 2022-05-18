Подмосковье присоединилось к «Поезду помощи Донбассу»

«Поезд помощи Донбассу», сформированный по инициативе Народного фронта и РЖД, стартовал из Москвы. В акции приняли участие 60 регионов, в том числе Подмосковье. На распределительном центре в Домодедове собрали и направили в столицу около 20 тонн гуманитарного груза.

В 68 вагонах — более 2400 тонн самых необходимых жителям Донбасса вещей. Это продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, мука, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, пиломатериалы, строительные материалы, строительное оборудование, генераторы, удобрения и многое другое.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов признался, что это «один из самых счастливых дней» в его жизни.

«Хочу сказать слова огромной благодарности РЖД и всем регионам Российской Федерации, которые не смогли остаться в стороне и отправили свой груз „Поездом помощи Донбассу“. Вся наша команда выдвигается, чтобы встретить, разгрузить, собрать и развезти — огромное количество логистических задач. Но это ничто по сравнению с тем объемом помощи, который поедет к людям, особенно на освобожденные территории, где только что отошел фронт», — рассказал Кузнецов.

Вагоны с грузом доставлены в кратчайший срок, отметил директор ОАО «РЖД» по коммуникациям начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных.