Подмосковье 21 августа 2023, 12:58 Подмосковье присоединилось к Клубу молодых предпринимателей Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Московская области присоединилась к Клубу молодых предпринимателей «Росмолодежь. Бизнес». Деловая встреча с 30 начинающими коммерсантами от 14 до 30 лет состоялась в Красногорске.

Мероприятие прошло при поддержке центра «Мой бизнес» Подмосковья в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Замдиректора Центра поддержки предпринимательства АНО «Агентство инвестиционного развития» Екатерина Звонкова рассказала о работе центра «Мой бизнес» в регионе.

«Государству нужны люди, которые могут и готовы решать те или иные проблемы и задачи. В рамках работы клуба мы предпринимателям об этом и рассказываем, как они в своей сфере могут помочь региону или даже стране, и при этом получить от них поддержку для своего бизнеса», — рассказала лидер клуба в Московской области Полина Бызова.

Молодые предприниматели обсудили новые подходы в бизнесе, обменялись знаниями, поделились уникальными идеями.

Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям, самозанятым и желающим начать свое дело. Социальные и молодые предприниматели могут подать заявку на получение региональных мер поддержки до 31 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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