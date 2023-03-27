Подмосковье 27 марта 2023, 19:49 Подмосковье приняло в собственность более 1000 объектов электросетевого имущества с начала года Пресс-служба Мособлэнерго

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С начала 2023 года Министерство имущественных отношений Московской области приняло в собственность 1040 объектов электросетевого имущества. Из них 1012 — это движимое имущество, в том числе линии электропередач, кабельные линии и счетчики, а также 28 — недвижимое, то есть трансформаторные подстанции.

Последние объекты находятся в Электростали, Наро-Фоминске, Истре, Черноголовке, Пушкино, Реутове и Фрязине.

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«Ведомством проводится системная работа по передачи электросетевых активов из муниципальной собственности в областную. Так, за прошлый год из 16 городских округов был принят 991 объект», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Объекты закрепили за «Мособлэнерго» и ГУП «Электросеть».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что до 1 апреля проверят исправность коммунальной техники для уборки, а с начала месяца приступят к подготовке дворов к летнему сезону.

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