Подмосковье 23 мая 2023, 10:07 Подмосковье приняло участие в первом в истории баскетбола 3×3 «Турнире звезд» Российская федерация баскетбола

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Первый в истории «Турнире звезд» Winline чемпионата России по баскетболу 3×3 состоялся. В нем поучаствовали игроки Центра спортивной подготовки № 5 Московской области.

Как рассказали в Минспорте, спортсмены прошли на курсирующем по Москве-реке 80-метровом лайнере. В соревнованиях участвовали шесть смешанных команд, в составе которых были Даниил Абрамовский, Юрий Ткачев, Анна Здебская и Екатерина Лялина.

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Капитанами команд стали Мария Яцемирская, Ульяна Федорова, Анастасия Рыкова, Анатолий Чигрин, Семен Дебда и Матвей Ян. Даниил Абрамовский сыграл в команде Анатолия Чигрина, Анна Здебская — в компании Семена Дебды, а Екатерина Лялина представляла команду Юрия Ткачева.

Команда Чигрина завоевала серебро — там выступал житель Подмосковья, играющий тренер KhimkiPower Даниил Абрамовский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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