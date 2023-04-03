Подмосковье 03 апреля 2023, 16:34 Подмосковье приняло участие в международной выставке современного искусства «ArtRussia» РИА «Новости»

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Центр креативных индустрий «АртНах» представил стенд «Природа счастья» на международной ярмарке современного искусства «ArtRussia». Об этом сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Мероприятие проходило с 30 марта по 2 апреля в Гостином дворе. По словам Маликова, Подмосковье может стать регионом-лидером по созданию, поддержке и продвижению креативных продуктов. Стенд «АртНах» привлек большое внимание посетителей.

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«Министерством культуры Российской Федерации в 2021 году утверждена концепция развития креативных индустрий. Теперь задача каждого субъекта, в том числе и нашей Московской области, найти свою специфику, расставить правильно приоритеты», — отметила председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова.

Она также подчеркнула, что главная задача Комитета — помочь данному направлению развиваться и вносить максимальный вклад в экономику. Для этого готовят профильный закон о креативных индустриях в регионе и продумывают меры поддержки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что в области развивается порядка 11 направлений народных промыслов. Эта работа очень важна и находится в зоне внимания властей региона, подчеркнул он.

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