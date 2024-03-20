Подмосковье 20 марта 2024, 15:52 Подмосковье приняло участие в I Всероссийской парковой премии Министерство благоустройства Московской области

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Подмосковье поучаствовало в I Всероссийской парковой премии. Голосование жюри для определения победителей в каждой номинации пройдет с 20 марта по 2 апреля.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, Всероссийская парковая премия — это отличная идея для развития парков и общественных пространств страны.

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«Премия помогает понять, к чему стремиться при благоустройстве парков, ориентируясь на победителей, задает тренды в развитии общественных пространств. Мы благоустраиваем ежегодно много парков регионе, используя, в том числе, информацию, которую получаем благодаря премии», — рассказал Хайкин.

В Подмосковье отобрали для участия в конкурсе четыре парка в трех номинациях премии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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