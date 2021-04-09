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    09 апреля 2021, 22:10

    Подмосковье примет все необходимые меры, чтобы не допустить лесные пожары

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В городском округе Егорьевск прошло рабочее совещание, посвященное подготовке муниципальных образований к пожароопасному сезону 2021 года. В мероприятии приняли участие зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин, руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев, врио начальника ГУ МЧС РФ по Подмосковью Вадим Андямов, и. о. председателя Комитета лесного хозяйства региона Дмитрий Капиталинин.

    Подмосковье примет все необходимые меры, чтобы не допустить лесные пожары

    В совещании также приняли участие главы и представители лесфонда Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Луховиц, Шатуры, Орехово-Зуевского и Раменского округов. Представители муниципалитетов рассказали, как ведется подготовка к пожароопасному сезону в округах.

    В частности, сейчас в Подмосковье проводится опахивание населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, регулярно патрулируются торфяные месторождения, проводятся собрания с руководителями садоводческих и дачных товариществ, идет профилактическая работа с населением.

    Подмосковье примет все необходимые меры, чтобы не допустить лесные пожары | Изображение 1

    Особое внимание уделяется населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров, таких в Московской области 683. В предшествующие годы наибольшее количество лесных пожаров было зарегистрировано в городских округах Луховицы, Орехово-Зуево, Шатура, Воскресенск, Раменский, Волоколамский, Дмитровский, а также Солнечногорск и Серпухов.