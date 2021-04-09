Подмосковье примет все необходимые меры, чтобы не допустить лесные пожары

В городском округе Егорьевск прошло рабочее совещание, посвященное подготовке муниципальных образований к пожароопасному сезону 2021 года. В мероприятии приняли участие зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин, руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев, врио начальника ГУ МЧС РФ по Подмосковью Вадим Андямов, и. о. председателя Комитета лесного хозяйства региона Дмитрий Капиталинин.

В совещании также приняли участие главы и представители лесфонда Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Луховиц, Шатуры, Орехово-Зуевского и Раменского округов. Представители муниципалитетов рассказали, как ведется подготовка к пожароопасному сезону в округах.

В частности, сейчас в Подмосковье проводится опахивание населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, регулярно патрулируются торфяные месторождения, проводятся собрания с руководителями садоводческих и дачных товариществ, идет профилактическая работа с населением.

Особое внимание уделяется населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров, таких в Московской области 683. В предшествующие годы наибольшее количество лесных пожаров было зарегистрировано в городских округах Луховицы, Орехово-Зуево, Шатура, Воскресенск, Раменский, Волоколамский, Дмитровский, а также Солнечногорск и Серпухов.