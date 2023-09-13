13 сентября 2023, 13:44
Подмосковье примет участие во всероссийском лесном форуме
Всероссийский форум «Леса России» начался в Иркутске. В нем примет участие делегация из Подмосковья во главе с председателем Комитета лесного хозяйства региона Олегом Баженовым.
Как рассказали в ведомстве, на форуме обсудят изменения в лесном законодательстве, финансирование, а также федеральный проект «Сохранение лесов», охрану от пожаров и многие другие темы.
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Форум проводят в преддверии Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Природа
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