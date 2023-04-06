Подмосковье 06 апреля 2023, 11:05 Подмосковье примет участие во всероссийском бизнес-форуме

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Третий всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открылся в парке «Патриот» в Одинцове. В нем примут участие представители органов власти и коммерческих организаций Подмосковья.

В форуме поучаствуют первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников. Одними из спикеров встречи станут генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина и генеральный директор «Федеральной корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Исаевич.

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Подмосковье представит заместитель председателя правительства, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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