Подмосковье 14 декабря 2023, 13:40 Подмосковье примет участие во всероссийской выставке народных промыслов «Ладья» Министерство культуры и туризма Подмосковья

Читать 360tv в

Подмосковье принимает участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья». Она пройдет с 13 по 17 декабря.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, участию пригласили всех представителей народных художественных промыслов. Площадь стенда региона составила 350 квадратных метров.

Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области

Среди участников — фабрика декоративной росписи «Жостово», Дулевский фарфоровый завод, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Гжельский фарфоровый завод, Павловопосадская платочная мануфактура, «Звезда Гжели» и многие другие.

Выставочный проект «Ладья» представляет весь спектр народного искусства России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».