Подмосковье примет участие в тестировании «умных» остановок

Остановки скоро научатся «вызывать» автобус. В пилотном режиме они могут появиться уже в 2020 году. Тестирование новинок проведут в трех российских регионах, включая Московскую область.

«Умные» остановки будут выводить на маршрут общественный транспорт, если система удостоверится при помощи камер видеонаблюдения в наличии пассажиров. Перед этим кому-то из них нужно будет нажать кнопку вызова, рассказала газета «Известия». Если ожидающих больше пяти, то приедет автобус.

Остановки оборудуют и кнопками вызова социального такси — для пенсионеров и льготников. Группы пассажиров смогут заказать автобус заранее.

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Официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев рассказал ТАСС, что старт эксперименту дадут в Волгоградской, Курской и Самарской областях. Потом эстафету заберут Московская, Тамбовская и Томская области.

Создается технологическая новинка в рамках платформы «Автодата». Ожидается, что полноценно она заработает в 2021 году. Функционал умных» остановок может поменяться. Пока специалисты заняты только внедрением технологии.