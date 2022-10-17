Подмосковье примет участие в исследовании грамотности подростков по модели PISA в октябре | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 18:07 Подмосковье примет участие в исследовании грамотности подростков по модели PISA в октябре

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Общий уровень 15-летних учащихся проверят в Подмосковье по модели PISA. С помощью анкет и тестов эксперты определят уровень владения знаниями и умениями, необходимыми для жизни.

Исследования пройдут на всей территории России с 17 по 28 октября. В выборку 2022 года попали 370 ребят из одного колледжа и девяти школ Подмосковья.

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«Цель исследования — определить, обладают ли 15-летние обучающиеся знаниями и умениями, необходимыми для жизни в современном обществе», — объяснила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Ребята пройдут тесты в формате онлайн. Их знания и навыки оценят по трем направлениям: читательская, математическая и естественно-научная грамотность. При этом анкетирование проведут без использования персональных данных участников. Исследователей интересует общий результат, без индивидуальной составляющей.

Результаты оценки по модели PISA опубликуют в открытом доступе летом 2023 года на сайте проекта.

17 октября школьники, студенты колледжей и воспитанники довузовских образовательных организаций всей страны напишут послания для мобилизованных и других участников спецоперации. Акция «Письмо солдату» пройдет в рамках «Уроков Мужества». Занятия проведут ветераны Вооруженных сил, участники спецоперации, ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов.