Подмосковье 16 марта 2023, 17:06 Подмосковье примет участие в международных соревнованиях в марте

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Подмосковье примет участие в международном кубке по баскетболу 3х3 Red Square Cup. Он пройдет в Москве 25 и 26 марта. Регион представит команда Khimki Power. Об этом сообщили в областном Минспорте.

На турнире сразятся 12 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии и Узбекистана.

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Khimki Power была создана в 2019 году, ранее она называлась «Королев», а ее состав миксовался с игроками клуба «Гагарин». Сейчас команда состоит из игроков до 23 лет, а ее тренером выступает Даниил Абрамовский. В 2020 и 2021 годах она стала победителем первенства России, а в прошлом году – призером.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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