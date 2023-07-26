Подмосковье 26 июля 2023, 16:27 Подмосковье примет участие в международном форуме о развитии городов в Уфе Министерство благоустройства Московской области

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Представители министерства благоустройства Подмосковья примут участие в международном форуме «Умный город: Умная страна» и молодежном форуме Умный город: Наше будущее» в Уфе. Он направлен на диалог бизнеса и власти, а также вовлечение молодежи в решение вопросов местного развития.

Почетными гостями форума стали заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

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Участники обсудят развитие интеллектуальных городских систем, а также разработают эффективные механизмы взаимодействия власти и бизнеса. На мероприятии пройдут дискуссии, всероссийский молодежный хакатон, специальные выставки и форумы.

В рамках форума для представителей бизнеса и молодежи состоялся забег вдоль реки Белая. Во второй день мероприятия пройдут пленарное заседание о комфортной городской среде и награждение по результатам индекса IQ городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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