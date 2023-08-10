Подмосковье 10 августа 2023, 20:14 Подмосковье примет участие в международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Фото: unsplash.com

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Московская область начала подготовку к Международной выставке-форуму «Россия». Мероприятие учредил президент РФ Владимир Путин. Его организуют на территории ВДНХ 4 ноября.

Выставка станет местом демонстрации достижений регионов России и других стран в сферах экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, науки и культуры. Экспозиции презентуют все субъекты нашего государства, корпорации, органы власти и общественные организации.

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«На подмосковном стенде будет три двери, через которые гости могут попасть в различные локации, посвященные лучшим достижениям и прорывам региона. Гости смогут узнать больше о том, чем гордится область, и получить новые впечатления, в том числе благодаря аудиогиду. На сенсорном столе презентуют президентские проекты, которые меняют качество жизни жителей большого региона», — уточнили в пресс-службе подмосковного правительства.

Одним из элементов выставки Московской области арт-инсталляция картины Валентина Серова «Девушка с персиками» из товаров местного производства. Регион проведет розыгрыши с призами, мастер-классы по народным промыслам Подмосковья.

Форум займет более 250 тысяч квадратных метров и около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ. Также на месте форума возведут временные павильоны. Их займут разные корпорации и компании, такие как центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей имени Тимирязева и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Сервис заработал в регионе 1 августа.

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