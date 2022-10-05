Подмосковье примет участие в международной конференции по вопросам миграции | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье примет участие в международной конференции по вопросам миграции

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Международная конференция «Миграционные процессы в новых геополитических условиях: подходы, задачи, эффективные практики» пройдет в Перми 6-8 декабря в рамках всероссийского форума национального единства. На ней обсудят актуальные тенденции и лучшие практики адаптации мигрантов.

В конференции смогут принять участие представители органов власти и сотрудники неправительственных организаций, помогающих мигрантам, из Подмосковья.

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Мероприятие объединит российские и зарубежные профильные ведомства. Эксперты обменяются опытом и изучат лучшие мировые практики. Цель конференции — найти и обсудить решение задач миграционной политики и сформировать взаимодействие между приезжими.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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