Подмосковье примет участие в конкурсе туристических брендов России

Конкурс «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России» стартовал 4 ноября. Представители от Подмосковья тоже поборются за место в рейтинге. Конкурс организовала Общественная палата Российской Федерации.

Конкурс проводят при поддержке Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, общенационального союза индустрии гостеприимства на платформе живоенаследие.рф.

Цели проекта — спасение локальных достопримечательностей, их возрождение и популяризация.

Половину культурных брендов отобрали члены жюри. В их число вошло большинство широко известных достопримечательностей.

Вторую половину списка составят жители регионов. Крауд-система портала отобрала заявки на включение и описание новых объектов. На платформе «Живое наследие» создали возможность добавления и описания новых достопримечательностей. Описания могут добавлять пользователи Сети: краеведы, эксперты по туризму и культурному наследию, представители креативных индустрий.

Общественный проект «Живое наследие» занимается сбором информации о традициях, великих именах, памятных датах и событиях каждого региона России. Все данные помогают создать единую платформу со всеми ключевыми культурными и туристическими точками притяжения каждого региона. Такой сервис будет полезен и туристам, и добровольцам, и инвесторам.