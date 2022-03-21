Подмосковье примет участие в форуме «Госзаказ»

Московская область примет участие в XVII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ», который пройдет с 6 по 8 апреля. Это самое крупное мероприятие федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

Участвовать в форуме пригласили вице-губернатора Подмосковья и руководителя администрации главы региона Александра Чупракова, председателя Контрольно-счетной палаты Московской области Виктора Королихина, министра правительства Подмосковья по конкурентной политике Елену Волкову и других должностных лиц.

В рамках форума посетители узнают о проблематике и перспективах развития государственных, муниципальных и корпоративных закупок, а также земельно-имущественных торгов.

Программа форума «Госзаказ» представлена на его сайте. Торжественное открытие запланировано на 6 апреля. В этот день почетные гости обойдут экспозиции выставки и ответят на вопросы журналистов.