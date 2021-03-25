Подмосковье примет более 40 фестивалей в 2021 году
В Подмосковье проведут 44 областных, всероссийских и международных фестиваля за 2021 год. Одни из главных площадок развернут в Клину, Истре, Чехове, Ленинском округе и не только.
В 2021-м подмосковное Министерство культуры поддержит три новых мероприятия. Это «Небо: теория и практика» в Балашихе, «Мурановская сцена» в Солнечногорске, фестиваль кинопесни имени Анофриева в Звенигороде.
Конкурс искусств «Город А» выйдет на уровень Центрального федерального округа, а молодежный фестиваль танцевальной культуры «Пространство танца» может стать всероссийским — финал пройдет в парках Московской области.
Визитные карточки Подмосковья:
• международный фестиваль искусств Чайковского в Клину;
• музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре;
• международный фестиваль «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских;
• международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове.
А в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в Подмосковье в 2021 году продолжат модернизацию театров и постановку новых спектаклей.