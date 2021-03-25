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    25 марта 2021, 15:04

    Подмосковье примет более 40 фестивалей в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В Подмосковье проведут 44 областных, всероссийских и международных фестиваля за 2021 год. Одни из главных площадок развернут в Клину, Истре, Чехове, Ленинском округе и не только.

    Подмосковье примет более 40 фестивалей в 2021 году | Изображение 1Конкурс искусств «Город А»

    В 2021-м подмосковное Министерство культуры поддержит три новых мероприятия. Это «Небо: теория и практика» в Балашихе, «Мурановская сцена» в Солнечногорске, фестиваль кинопесни имени Анофриева в Звенигороде.

    Конкурс искусств «Город А» выйдет на уровень Центрального федерального округа, а молодежный фестиваль танцевальной культуры «Пространство танца» может стать всероссийским — финал пройдет в парках Московской области.

    Подмосковье примет более 40 фестивалей в 2021 году | Изображение 2Фестиваль «Пространство танца» в Балашихе

    Визитные карточки Подмосковья:

    • международный фестиваль искусств Чайковского в Клину;

    • музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре;

    • международный фестиваль «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских;

    • международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове.

    А в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в Подмосковье в 2021 году продолжат модернизацию театров и постановку новых спектаклей.