Подмосковье примет более 40 фестивалей в 2021 году

В Подмосковье проведут 44 областных, всероссийских и международных фестиваля за 2021 год. Одни из главных площадок развернут в Клину, Истре, Чехове, Ленинском округе и не только.

Конкурс искусств «Город А»

В 2021-м подмосковное Министерство культуры поддержит три новых мероприятия. Это «Небо: теория и практика» в Балашихе, «Мурановская сцена» в Солнечногорске, фестиваль кинопесни имени Анофриева в Звенигороде.

Конкурс искусств «Город А» выйдет на уровень Центрального федерального округа, а молодежный фестиваль танцевальной культуры «Пространство танца» может стать всероссийским — финал пройдет в парках Московской области.

Фестиваль «Пространство танца» в Балашихе

Визитные карточки Подмосковья:

• международный фестиваль искусств Чайковского в Клину;

• музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре;

• международный фестиваль «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских;

• международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове.

А в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в Подмосковье в 2021 году продолжат модернизацию театров и постановку новых спектаклей.