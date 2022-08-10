Подмосковье применит цифровые решения для лесного контроля

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья решили перейти на электронный документооборот в ходе осуществления государственного лесного контроля. В ведомстве считают, что таким образом получится понизить нагрузку, которая связана с большим количеством проверок лесопользователей, а также с профилактикой нарушений при сотрудничестве с бизнес-сообществом.

«Использование цифровых решений в нашей деятельности позволит снизить сроки рассмотрения запросов с 28 до 4 дней, а также обеспечит взаимодействие лесопользователей с государственными лесными инспекторами удаленно и без применения бумаги», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Кроме того, теперь лесопользователи смогут получить возможность направлять контрольно-надзорные документы просто через личный кабинет на госуслугах. При этом отмечается, что если возникнет угроза жизни и здоровью людей или же чрезвычайной ситуации, все проверки все равно будут проводиться в очном формате.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства, действующих в Подмосковье. По них преобразят лесопарки, набережные и исторические центры малых городов.