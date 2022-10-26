Подмосковье пригласили присоединиться к международному форуму «Всемирный день качества» | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 19:59 Подмосковье пригласили присоединиться к международному форуму «Всемирный день качества»

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Международный форум «Всемирный день качества» пройдет в России с 7 по 11 ноября. Его проводит Роскачество совместно с Минпромторгом России, Росстандартом и Росаккредитацией.

К участию в форуме приглашают руководителей федеральных и региональных органов власти, международных организаций, институтов развития, деловых и профессиональных объединений, представителей бизнеса.

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В рамках форума в этом году пройдут молодежные сессии «Экологичность: быстрый тренд или новая реальность» и «Профессиональное самоопределение школьников XXI века».

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Также Роскачество при поддержке Минпросвещения РФ проведет Всероссийский урок качества. В 2021 году в нем приняли участие более 1 600 000 школьников. В этом году планируется провести Всероссийский урок качества для школьников 1-11-х классов.

Всего в 2021 году в работе международного форума «Всемирный день качества» приняли участие 250 спикеров, которые выступили на 37 отраслевых сессиях, трансляцию форума смотрели свыше миллиона участников из 74 стран.