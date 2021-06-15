Подмосковье приблизилось к пиковым значениям второй волны по числу заражений и госпитализаций

За первые две недели июня в Московской области зафиксировали почти 12 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Чтобы справиться с ситуацией, власти развертывают новые койки для пациентов. По числу заражений и госпитализаций регион приблизился к пиковым значениям второй волны.

Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова во время ВКС с губернатором региона Андреем Воробьевым.

«За две недели июня вновь выявлено почти 12 тысяч случаев с подтвержденным коронавирусом. Ежесуточная выявляемость выросла на 53% за неделю. За вчерашний день диагноз подтвердился у 1135 человек. Среднесуточное количество госпитализаций за две недели выросло на 70%», — отметила она.

Стригункова уточнила, что количество ковидных коек уже увеличили почти на две тысячи — их число достигло 10 122 мест. При этом выросло и количество вызовов скорой помощи — на 46,5% и составило до 12,5 тысяч в сутки.

«Сравнивая две наши предыдущие волны коронавируса, хочу обратить внимание на то, что на пике второй, а это декабрь 2020 года, мы выявляли 1615 случаев. Сейчас 1135. То есть мы уже близки к пику второй волны», — заявила она.

Примерно так же обстоит ситуация с числом госпитализированных. Сейчас в регионе ежедневно госпитализируют в среднем 819 человек, однако показатель поднимался и до 900.

«В сравнении с суточными госпитализациями по месяцам мы приблизились ко второй волне — ноябрю-декабрю, когда мы госпитализировали более тысячи человек», — отметила она.

Стригункова также подчеркнула, что изменяется и возраст пациентов, которые заражаются коронавирусом. Болеть стали реже пациенты старше 50 лет, при этом люди от 20 до 29 и от 30 до 50 лет получают положительные тесты на инфекцию чаще на 3%.

«И самое опасное — это, конечно, госпитализации. Аналогичный тренд по изменениям структуры возрастов пациентов на койках в возрасте от 10 до 29 лет — на 3% увеличение, а от 30 до 50 — на 12%. То есть заболеваемость и госпитализация у нас активно молодеют», — уточнила она.

Глава Министерства здравоохранения Московской области назвала список округов, на территории которых происходит максимальная госпитализация. Среди крупных это Одинцово, Химки и Сергиев Посад, среди средних — Истра, Солнечногорск и Дмитров, а среди малых — Краснознаменск, Лобня и Руза.

«До 23 июня мы развернем 2314 коек. Это еще без учета „Патриота“, где было принято решение о расширении коек. В общей сложности, уже с полной загрузкой „Патриота“, наша коечная мощность составит 12 436 коек», — пояснила министр.

Источник фото: телеканал «360»

Однако несмотря на рост заболеваемости темпы вакцинации в регионе начали снижаться. Сейчас прививки получили 1 119 000 жителей — 30,3% от плана.

«Лидеры по вакцинации не меняются — это Люберцы, Химки, Орехово-Зуево, Егорьевск, Ступино, Истра, Кашира, Волоколамск и Шатура. Среди отстающих Королев, Раменское, Богородский, Ленинский округ, Электросталь, Воскресенск, Краснознаменск, Шаховская и Лобня», — отметила Стригункова.