Подмосковье приблизилось к экватору соцгазификации

Подмосковье вошло в число лидеров по реализации президентской программы социальной газификации и перевыполняет план по сокращению задолженности теплоснабжающих организаций. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на встрече с гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

«Сотрудничество с командой „Газпрома“ — залог того, что надежность энергетического комплекса Подмосковья будет только расти, а в домах жителей всегда будет тепло и комфортно», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил и успехи в реализации программы социальной газификации. По объему и темпам Подмосковье является одним из лидирующих регионов. Заключено более 23 тысяч договоров, газ придет в дома почти 300 тысяч жителей в 2,8 тысячи населенных пунктов. Голубое топливо уже провели в дома более 43 тысяч человек, газифицировано 1,4 тысячи населенных пунктов.

«Мы уже приблизились к экватору президентской программы соцгазификации», — заявил Воробьев.

В регионе в кратчайшие сроки решили вопрос дефицита закрытых газораспределительных станций, добавил он. Нашли эффективные технические решения, и в регионе появились свободные мощности.

«Отдельно хочу отметить нашу работу с „Газпромом“ по сокращению задолженности за газ. Все понимаем, как важна сегодня финансовая дисциплина, чтобы не допускать перебоев с энергией и лишних волнений для людей», — подчеркнул Воробьев.

Густов отметил, что Подмосковье — один из лидеров по числу организаций, с которыми они сотрудничают.

«Мы работаем с предприятиями электроэнергетики, агрохимии, машиностроения, металлургии, стройиндустрии, аграрно-промышленного комплекса, организациями коммунального комплекса. Только в 2021 году мы реализовали 15,2 миллиарда кубометров газа всем потребителям региона. Это на 3% выше предыдущего периода», — сказал глава «Газпром межрегионгаз».

С руководством региона и бизнесом у компании выстроились конструктивные отношения, добавил Густов.

«Благодаря эффективному сотрудничеству в реализации инфраструктурных проектов мы можем прогнозировать устойчивый рост газопотребления и в 2022 году за счет выполнения мероприятий по программе газификации», — сказал он.

В ходе рабочей встречи Сергей Густов представил губернатору нового генерального директора «Газпром межрегионгаз Москва» Олега Тельнова. По итогу встречи министр энергетики Московской области Александр Самарин подчеркнул, что уже три года Подмосковье перевыполняет план по сокращению задолженности теплоснабжающих предприятий перед «Газпромом». И это несмотря на то, что в 2021 году объем отгрузки газа увеличился более чем на семь миллиардов рублей.

«Президентский проект завершат в этом году. Однако газификация в Подмосковье продолжится и потом. По губернаторской программе до 2030 года голубым топливом обеспечат еще более 383 тысяч жителей», — сообщил Самарин по итогам встречи.