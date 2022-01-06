Подмосковье приближается к 80% коллективного иммунитета к коронавирусу

Московская область приближается к отметке в 80% по уровню достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета Подмосковья оценивается в 76,7%. Еще высокие показатели у Республики Тывы (78%) и Липецкой области (76,7).

Верховенствует в этом списке Севастополь (89,5%). Также в лидерах Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), отметил RT.

Тюменская, Калининградская, Мурманская, Пензенская, Орловская и Белгородская области демонстрируют уровень коллективного иммунитета в 72% и выше.

Вакцинацию против COVID-19 включили в национальный календарь прививок в конце декабря прошлого года.

В России одобрены вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, ее однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н» и «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак».