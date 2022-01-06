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    06 января 2022, 15:55

    Подмосковье приближается к 80% коллективного иммунитета к коронавирусу

    Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составляет 76,7%

    Максим Зинкин

    Московская область приближается к отметке в 80% по уровню достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

    Подмосковье приближается к 80% коллективного иммунитета к коронавирусу

    В настоящее время уровень коллективного иммунитета Подмосковья оценивается в 76,7%. Еще высокие показатели у Республики Тывы (78%) и Липецкой области (76,7).

    Верховенствует в этом списке Севастополь (89,5%). Также в лидерах Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), отметил RT.

    Тюменская, Калининградская, Мурманская, Пензенская, Орловская и Белгородская области демонстрируют уровень коллективного иммунитета в 72% и выше.

    Вакцинацию против COVID-19 включили в национальный календарь прививок в конце декабря прошлого года.

    В России одобрены вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, ее однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н» и «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак».