Подмосковье 07 апреля 2023, 15:09 Подмосковье презентовало услугу для предпринимателей «Мобильный бизнес» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Центр «Мой бизнес» Московской области презентовал комплексную услугу для предпринимателей «Мобильный бизнес». Это произошло во время третьего Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства в Одинцове.

Услуга поможет начать бизнес и упростит взаимодействие с мобильным торговым объектом.

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«Комплексная услуга была внедрена в Подмосковье осенью прошлого года. В результате до конца 2022 года субъекты МСП открыли 74 новых мобильных торговых объектов на территории Подмосковья», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В комплексную услугу входит скоринг, бизнес-план, подбор локации, получение права на размещение объекта, обеспечение финансовых ресурсов на покупку оборудования, открытие точки и возмещение затрат. Также предприниматели могут взять льготный займ в Московском областном фонде микрофинансирования по программе «Фудтрак».

Если бизнес открыт по франшизе, предприниматели могут получить субсидии. Также в центре помогут создать рекламу.

В прошлом году услугой воспользовались 98 предпринимателей. Из них 57 получили субсидии по франшизе, 23 — льготные микрозаймы регионального Фонда микрофинансирования, еще 18 — субсидию на модернизацию оборудования. Общая сумма поддержки составила 165 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам.

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