Подмосковье 28 марта 2023, 11:47 Подмосковье презентовало цифровой контроль инвестпрограмм на всероссийском семинаре fas.gov.ru

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Ежегодный всероссийский практический семинар «Долгосрочное тарифное регулирование в современных условиях. Проекты и результаты» прошел в Сочи 23 и 24 марта. Подмосковье представило на нем цифровой сервис по контролю инвестиционных программ.

Основной темой обсуждения семинара стали перспективные направления развития тарифного регулирования — стимулирование роста инвестиций и долгосрочность.

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Подмосковье представило сервис контроля инвестпрограмм и программ ремонта коммунальных объектов. Новый модуль системы «Витрина открытых данных» дает возможность впервые вывести направление на новый уровень благодаря онлайн-взаимодействию регулятора, органов местного самоуправления и профильных ведомств, которые получают доступ к данным по проходящим мероприятиям. Он позволяет вести работу онлайн, планировать работу и загружать документы, подтверждающие их выполнение.

Сервис заработал для всех участников в январе. Позже его интегрируют с Региональной геоинформационной системой и ЦУР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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