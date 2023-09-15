Подмосковье 15 сентября 2023, 16:52 Подмосковье презентовало систему фиксации незаконного сброса отходов на семинаре Минприроды России ГУСТ

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Представители Главного управления содержания территорий Подмосковья присоединились к семинару Минприроды России на тему «Организация фото- и видеофиксации правонарушений, связанных с незаконным сбросом, выгрузкой отходов вне объектов размещения отходов или мест накопления отходов с транспортных средств». Специалисты представили мобильную систему фиксации несанкционированных вывозов мусора.

«Мы рады поделиться с коллегами достижениями ГУСТ и Подмосковья в целом. Тема экологического надзора не сдает позиции, а значит, нам необходимо привлекать современные средства для борьбы с современными задачами, искусственный интеллект подходит как нельзя лучше. Мобильные комплексы начали деятельность по выявлению незаконного сброса мусора вне накопительных баков в июле текущего года: мы провели 141 мероприятие в 26 городских округах», — отметил начальник правового управления регионального ГУСТ Алексей Филиппов.

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Также он обратил внимание на простоту действий алгоритма систем. Нейросеть фиксирует незаконный сброс отходов и сервер и проводит обработку информации, на основании которой инспекторы составляют постановление в адрес нарушителей. Участники семинара высоко оценили практику Подмосковья.

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