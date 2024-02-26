26 февраля 2024, 21:49
Подмосковье презентовало экосистему для предпринимателей на форуме «Мой бизнес»
Подмосковье защитило проект в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса» в рамках IV Всероссийского форума «Мой бизнес». В ходе мероприятия регионы поделились собственным опытом по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что все услуги центра «Мой бизнес» в регионе перевели в электронный формат. Эта экосистема предоставляет предпринимателям удобную среду для доступа к консультациям, услугам и онлайн-сервисам.
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«Отлаженная система позволяет собирать обращения бизнеса по различным каналам связи, аккумулировать и систематизировать их и, конечно, эффективно решать вопросы заявителей», — указала Екатерина Зиновьева.
В рамках защиты проекта Подмосковье представило онлайн-сервисную программу поддержки региональных производителей оригинальных товаров и услуг «100% Подмосковье». Благодаря ее реализации предприниматели получили возможность продвигать свою продукцию, а жители узнавать о ней.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также рассказал о развитии и строительстве индустриальных парков на территории региона.
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Бизнес
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