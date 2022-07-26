Подмосковье представит три проекта развития сельского туризма на конкурсе грантов

Семь проектов по развитию сельского туризма в Подмосковье на 2023 год выдвигались на конкурс Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Три из них отобрали в финальную часть.

«Московская область, где агротуризм всегда очень востребован, представила три проекта, которые имеют очень хорошие шансы на победу», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

За федеральный грант поборется инвестиционный проект семейной эко-фермы Ройгас. Этот комплекс находится в округе Шаховская. В случае победы на конкурсе, здесь планируется построить домики для туристов, а также детскую площадку.

Еще один проект, который отобрала для конкурса рабочая группа, предполагает развитие семейной фермы Цветковых в деревне Мишнево (округ Щелково). Третий претендент на грант из Подмосковья — проект по строительству туристического центра на базе крестьянско-фермерского хозяйства Нины Муляк в районе села Рахманово (округ Пушкино).

Сегодня на территории Московской области гостей принимают более 50 агротуристических объектов в 24 городских округах. Грант (от трех до десяти миллионов рублей) поможет фермерам развить свой бизнес и привлечь покупателей своей продукции. Победители конкурса могут направить эти средства на строительство жилых объектов для туристов и их обустройство, покупку туристического оборудования, благоустройство территории и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует специальная программа для тех, кто хочет развивать локальный туризм. Такие инвесторы могут получить землю в Московской области всего за один рубль и реализовать свой проект.