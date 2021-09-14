facebook_pixel
    14 сентября 2021, 11:42

    Подмосковье представит свои технологии на международной агропромышленной выставке 4 октября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные предприятия покажут свои разработки на международной выставке «Агропродмаш» 4 октября. Ее посвятят развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.

    Подмосковье представит свои технологии на международной агропромышленной выставке 4 октября | Изображение 1

    Масштабную выставку откроет министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Уже 20 лет она демонстрирует лучшие мировые достижения пищевой и перерабатывающей промышленности.

    Предприятия из Подмосковья традиционно планируют продемонстрировать лучшие свои достижения. Они представят новейшие научно-технические разработки, поделятся опытом

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что подписанные договоры помогут предприятиям обновить свой технический потенциал.

    Подмосковье представит свои технологии на международной агропромышленной выставке 4 октября | Изображение 2

    «„Агропродмаш“ — традиционное место встречи предприятий, заинтересованных в поиске современных технологий, сырья и ингредиентов», — отметил Воскресенский.

    Выставка пройдет в павильонах «Экспоцентра». Участие примут 26,5 тысячи человек из России и 75 стран, около 930 компаний.