Подмосковье 12 мая 2023, 11:02 Подмосковье представит свои лучшие наработки в медицине на всероссийском форуме в Гостином Дворе Пресс-служба Министерства Здравоохранения Московской области / ПС Минздрава МО

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Форум «Здоровье нации — основа процветания России» открылся в комплексе Гостиный Двор в Москве. В нем примут участие представители шести медучреждений Подмосковья. Мероприятие пройдет с 11 по 13 мая.

Как рассказали в Минздраве региона, участие в форуме примут специалисты НИКИ детства, Наро-Фоминского и Московского областного перинатального центра, а также больниц Егорьевска, Солнечногорска и Красногорска.

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По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, традиционно регион представляет на форуме лучшие наработки.

«Это достижения в сфере родовспоможения, реабилитации пациентов с патологией и последствиями травм опорно-двигательного аппарата, проект „Наш участковый врач“, первый в регионе модульный ФАП, диспансеризация за два часа», — сказала она.

На пленарном заседании форума выступил глава Минздрава области Алексей Сапанюк. Он рассказал о контроле сферы здравоохранения при помощи ЦУРа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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