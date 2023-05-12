12 мая 2023, 11:02
Подмосковье представит свои лучшие наработки в медицине на всероссийском форуме в Гостином Дворе
Форум «Здоровье нации — основа процветания России» открылся в комплексе Гостиный Двор в Москве. В нем примут участие представители шести медучреждений Подмосковья. Мероприятие пройдет с 11 по 13 мая.
Как рассказали в Минздраве региона, участие в форуме примут специалисты НИКИ детства, Наро-Фоминского и Московского областного перинатального центра, а также больниц Егорьевска, Солнечногорска и Красногорска.
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По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, традиционно регион представляет на форуме лучшие наработки.
«Это достижения в сфере родовспоможения, реабилитации пациентов с патологией и последствиями травм опорно-двигательного аппарата, проект „Наш участковый врач“, первый в регионе модульный ФАП, диспансеризация за два часа», — сказала она.
На пленарном заседании форума выступил глава Минздрава области Алексей Сапанюк. Он рассказал о контроле сферы здравоохранения при помощи ЦУРа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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