Подмосковье 04 августа 2023, 16:33 Подмосковье представит свои достижения, лучшие места отдыха и производства на выставке «Россия» Министерство культуры и туризма МО

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Уникальные исторические места, самобытную культуру, знаменитые художественные промыслы и современные достижения промышленности Подмосковья представят на выставке «Россия», которая пройдет с 4 по 12 ноября на территории ВДНХ. Подробнее рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Посетители подмосковного стенда увидят три двери, за которыми собрали все лучшее, что есть в регионе. Это знаковые места, прорывы и достижения, а также уникальные производства — то, чем особенно гордится Московская область. Аудиогид поможет гостям больше узнать о представленных экспонатах.

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На выставке для гостей проведут мастер-классы по народным художественным промыслам, которыми славится Подмосковье. Это знаменитый гжельский фарфор, подносы с жостовской росписью, богородская игрушка и другие уникальные производства.

Каждую неделю на стенде будут проводиться розыгрыши. Главный приз — путевки в лучшие гостиницы и глэмпинги Подмосковья.

Одной из изюминок выставки станет уличная инсталяция картины Валентина Серова «Девушка с персиками», выложенная из товаров подмосковного производства. Впервые ее представили на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где та приковала к себе всеобщее внимание. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем смысл задумки.