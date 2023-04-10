Подмосковье 10 апреля 2023, 17:56 Подмосковье представит стратегии развития промышленного туризма на всероссийском уровне

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Акселерационная программа «Открытая промышленность» завершилась. Подмосковье стало одним из участников и смогло достичь больших результатов в области промышленного туризма. Итоги программы подведут 20 апреля.

Как рассказали в Агентстве стратегических инициатив, Подмосковье стало активным участником проекта и провело аналитические исследования, открыло пилотные предприятия в сфере туризма, разработало экскурсионные продукты и многое другое.

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Итоги акселерационной программы подведут 20 апреля в Москве. Там также пройдет пленарное заседания о развитии кадрового и технологического потенциала российских производителей, презентация региональных стратегий по развитию промышленного туризма и демонстрация лучших практик.

Также агентство проведет викторину о российской промышленности, которая пройдет 15 апреля. Зарегистрироваться на нее можно до 14 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил рост малого бизнеса. По словам губернатора, одной из важных задач, которые стоят перед властями, является сопровождение проектов предпринимателей.

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