Подмосковье 03 апреля 2023, 17:47 Подмосковье представит практики благоустройства парков на международной выставке министерство благоустройства

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Международная выставка-конференция ParkSeason Expo пройдет в комплексе «Экспоцентр» 5 и 6 апреля в столице. На ней представят лучшие практики благоустройства парков Подмосковья.

Как рассказал глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин, развитие общественных территорий – одна из важных задач, поставленных губернатором Андреем Воробьевым. Всего в Подмосковья 184 парка культуры и отдыха.

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«Мы третий год принимаем участие в крупнейшем мероприятии парковой отрасли России — Международной выставке ParkSeason Expo. Это хорошая возможность для обмена опытом по развитию парков, их созданию и благоустройству», - добавил он.

На выставке представят лучшие технологии в девяти разделах. Эксперты расскажут о благоустройстве пространств и формировании центром притяжения, а также поделятся советами по планировании дворов и создании комфортной городской среды. Одним из стендов станет «Парки Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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