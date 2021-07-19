Подмосковье представит около 60 предприятий на авиасалоне МАКС

Авиасалон МАКС пройдет в Подмосковье с 20 по 25 июля. Регион на нем представят около 60 предприятий, сказал губернатор Андрей Воробьев.

Об этом он сообщил на заседании с областными министрами.

До 25 июля в Жуковском пройдет авиасалон МАКС, 15-й по счету. Там будет представлено около 60 предприятий из Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что важно сделать все безопасно для посетителей, а также он попросил обратить особое внимание на комфорт проведения программы.

МАКС входит в топ-10 крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и многие другие.

Зрителей с обычными билетами будут пускать при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Сейчас прорабатывается и возможность посещения МАКС с отрицательным результатом ПЦР- теста, сделанного не менее чем за 72 часа до входа.