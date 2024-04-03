Подмосковье 03 апреля 2024, 17:50 Подмосковье представит новый стенд «Ученые будущего» на выставке «Россия» Сергей Хакимов

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Московская область представит свой стенд на площадке Минтруда на выставке «Россия» 5 апреля. Передовые предприятия и образовательные учреждения региона покажут, как они видят ученых будущего, и расскажут, какие профессии скоро будут форвардами технического прогресса.

«Программа мероприятия насыщенная и рассчитана на людей разного возраста: от тех, кто только определяется с первой профессией, до тех, кто уже достиг мастерства и теперь исследует новые горизонты для развития», — рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

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В программе лекции, практикумы, мастер-классы и демонстрации экспериментов. Программы представят 11 наукоемких предприятий и шесть образовательных центров Подмосковья.

Познакомиться с «Учеными будущего» можно будет 5 апреля с 10 до 16:40. Место проведения: ВДНХ, Павильон С1.

В понедельник стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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