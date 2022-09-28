Подмосковье представит лучшие проекты на архитектурном фестивале «Зодчество» | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 16:34 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье представит лучшие проекты на архитектурном фестивале «Зодчество»

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Главные тенденции и достижения подмосковной архитектуры представят на стенде региона в рамках фестиваля «Зодчество» с 28 по 30 сентября в Москве. Среди реализованных проектов будут здания школ, театров, больниц и жилых домов.

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Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина примет участие в торжественном открытии архитектурного фестиваля в день открытия. При поддержке Ассоциации проектировщиков Подмосковья 29 сентября Мособлархитектура проведет две дискуссии, посвященные строительству жилья и социальной инфраструктуры.

С 12.00 до 14.00 в зале «Форум» эксперты обсудят «Сценарный подход к развитию жилищного строительства МО». На встрече обсудят новую идеологию жилой застройки Московской области, новую философию и актуальные сценарии, а также проекты, меняющие облик городов и территорий. Речь пойдет об уникальных объектах высотного строительства и кластерах ИЖС, о силуэтных характеристиках и архитектурно-градостроительном облике объектов капитального строительства, о критериях комфортности современной градостроительной среды.

«Современное жилищное строительство в Московской области должно не только отвечать требованиям сбалансированности жилой застройки, этого сегодня недостаточно. На жестком конкурентном рынке выходит на первый план идеология развития и литература, вслед за которой уже идет планирование. Совершенно разные философии и разные сценарии стоят за проектами небоскребов, кластерами индивидуального жилищного строительства и высококачественной жилой квартальной застройкой. Эти и другие вопросы мы хотели бы обсудить в рамках дискуссии на международном архитектурном фестивале „Зодчество“, — отметила Александра Кузьмина.

В 15.00 пройдет круглый стол «Особенности проектирования социальных объектов Московской области». В рамках беседы обсудят какие ценности должны нести современные дома культуры, детские сады и школы и другие социальные объекты. Кроме того, поговорят об актуальных тенденциях проектирования объектов здравоохранения, от мини-форматов до медицинских кластеров. Заявлены также темы по изменению городской среды и поддержке традиционных ценностей, просвещению и социокультурному программированию.

В заключительный день «Зодчества» пройдет церемония награждения участников конкурсной и выставочной программы, в том числе VI международной выставки Build School, в рамках которой представлены проекты, реализуемые в Московской области.

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