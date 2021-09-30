Подмосковье представило туристско-рекреационный кластер «Город Гжель» на форуме креативных территорий

Глобальный форум креативных территорий проходит в Нижнем Новгороде с 30 сентября по 3 октября. На нем Московская область презентовала проект туристско-рекреационного кластера «Город Гжель».

Представляла кластер советник министра правительства Московской области по туризму Надежда Жилкина. Презентация прошла в рамках панельной сессии «Модели развития креативных территорий на основе мест традиционного бытования народных художественных промыслов».

Реализовать проект кластера планируется в два этапа. Первая фаза предполагает создание интерактивного музея-завода «Объединение Гжель», амфитеатра, прудов-каскадов, фестивальных садов, а также ресторана и фирменного магазина.

Вторая фаза реализации будет проходить в 2022–2023 годах. В «Городе Гжель» создадут «Деревню мастеров», детский городок и парк скульптур. В «Деревне мастеров» появятся посольства национальных промыслов центральной части России, каждый домик выполнят в уникальном стиле. По плану авторов проекта, «Деревня мастеров» позволит замкнуть все промыслы в единое туристическое кольцо. Таким образом, Гжель станет первым туристическим брендом, который будет перезапущен. После перезагрузки в него, помимо Гжели, войдут Жостово, Хохлома, палехская миниатюра, Гусь-Хрустальный и другие.

Представители Подмосковья рассказали, что в рамках развития кластера будет запущен фирменный поезд от ж/д станции Гжель до завода «Электроизолятор». В нем можно будет ознакомиться с программой дня, изучить карту и расположение значимых мест, купить билеты на мастер-классы или заказать индивидуальную экскурсию.

Программа Глобального форума креативных территорий включает в себя выставочные и интерактивные мероприятия, деловую и практическую части, а также культурную программу. В рамках форума проходит IX Международный фестиваль народных художественных промыслов.