Подмосковье представило народные промыслы на выставке «Ладья»

Народные промыслы Подмосковья представили на выставке «Ладья» в столице. Ее открыли в «Экспоцентре». Пройдет она до 6 марта.

В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что участие принимают свыше 10 областных предприятий.

Выставка «Ладья. Весенняя фантазия» стала 31-й. Подмосковье представило там дулевский фарфор, гжель, павловопосадские платки и многие другие изделия.

Гости могут приобрести уникальную продукцию народных промыслов со всей страны комитет по туризму Подмосковья.

Посетители этой выставки смогут при желании пообщаться с авторами изделий.

Подмосковье славится народными промыслами и мастерами. В регионе 60% художественных промыслов России.

Ранее стало известно, что Московская область представила народные промыслы на выставке в Париже.