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    02 марта 2022, 15:09

    Подмосковье представило народные промыслы на выставке «Ладья»

    Анастасия Аброськина

    Народные промыслы Подмосковья представили на выставке «Ладья» в столице. Ее открыли в «Экспоцентре». Пройдет она до 6 марта.

    Подмосковье представило народные промыслы на выставке «Ладья» | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что участие принимают свыше 10 областных предприятий.

    Выставка «Ладья. Весенняя фантазия» стала 31-й. Подмосковье представило там дулевский фарфор, гжель, павловопосадские платки и многие другие изделия.

    Гости могут приобрести уникальную продукцию народных промыслов со всей страны

    комитет по туризму Подмосковья.

    Посетители этой выставки смогут при желании пообщаться с авторами изделий.

    Подмосковье славится народными промыслами и мастерами. В регионе 60% художественных промыслов России.

    Ранее стало известно, что Московская область представила народные промыслы на выставке в Париже.